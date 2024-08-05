Первак: У Першій лізі не було такого тиску, як в УПЛ

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак поділився думками щодо матчу 1 туру Української Прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ (1:0), та сказав, що в Першій лізі не було такого тиску.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Усе йшло згідно з нашим планом, але пропустили зі стандарту. Я вважаю, що там було порушення правил, але вже не буду наголошувати на цьому. Рухаємось далі, подякували футболістам за гру, самовіддачу. Якщо гравці продовжуватимуть так ставитися до гри, то будуть тільки зростати.

Ми все зробимо задля того, щоб залишитися у Прем’єр-лізі. Вважаю, що хлопці додаватимуть від гри до гри. У Першій лізі не було такого тиску, як в УПЛ, а до цього теж потрібно звикати", — сказав наставник.