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Клуб Серії А готує трансфер Довбика

Олександр Булава — 16 травня, 21:30
Клуб Серії А готує трансфер Довбика

Український нападник Жирони Артем Довбика зацікавив італійський Наполі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці очікують отримати кошти від продажу нападника Віктора Осімхена. Частину від яких реінвестують у перехід форварда збірної України.

Клаусула в контракті Артема становить 40 млн євро, що влаштовує Наполі. Також очікується, що у футболіста будуть скромні вимоги щодо зарплати.

Нагадаємо, у 36 турі Ла Ліги Жирона зазнала поразки від Вільярреала.

Жирона Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Артем Довбик

Жирона

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