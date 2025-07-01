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Не Судаков: Наполі поклав око на іншого українського півзахисника

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 22:55
Не Судаков: Наполі поклав око на іншого українського півзахисника
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до сфери інтересів Наполі.

Про це повідомляє Calcionapoli1926.

За інформацією джерела, чемпіони Італії бачать в українцеві заміну або підміну для Андре Замбо-Ангісса.

Водночас оформити трансфер буде непросто, адже Брентфорд оцінює Ярмолюка щонайменше у 20 мільйонів євро.

Очікується, що перші контакти клубів по футболісту відбудуться найближчими днями.

У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.

У травні футболіст підписав новий контракт з Брентфордом.

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