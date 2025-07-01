Не Судаков: Наполі поклав око на іншого українського півзахисника
Єгор Ярмолюк
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Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до сфери інтересів Наполі.
Про це повідомляє Calcionapoli1926.
За інформацією джерела, чемпіони Італії бачать в українцеві заміну або підміну для Андре Замбо-Ангісса.
Водночас оформити трансфер буде непросто, адже Брентфорд оцінює Ярмолюка щонайменше у 20 мільйонів євро.
Очікується, що перші контакти клубів по футболісту відбудуться найближчими днями.
У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків за основну команду у всіх турнірах.
У травні футболіст підписав новий контракт з Брентфордом.