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Італійський гранд влітку знову спробує підписати півзахисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 19:31
Італійський гранд влітку знову спробує підписати півзахисника Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков залишається на прицілі Наполі, як одна з основних цілей для посилення в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб давно стежить за гравцем і робив спроби підписати його, але тоді на заваді сталі обмеження на підписання футболістів не з ЄС.

У 2024 році Наполі вже пропонував Шахтарю за Георгія 40 мільйонів євро, однак донецький клуб запросив 50 млн.

Раніше сам Судаков підтвердив, що ним цікавився Наполі. Нагадаємо, відомий український тренер Віктор Скрипник також висловився щодо півзахисника, зазначивши, що він готовий вирушити підкорювати Європу.

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Георгій Судаков

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