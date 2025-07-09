Наполі визначився з головною трансферною ціллю на літо

Наполі націлився на трансфер нападника Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний гравець залишається головною метою чинного чемпіона Серії А.

Нуньєс також націлений на перехід у Наполі цього літа. Трансфер відбудеться після продажу форварда "партенопейців" Віктора Осімхена до турецького Галатасарая.

🚨🔵 After selling Osimhen, Napoli are set for new round of talks for Darwin Nunez as Uruguayan striker remains the main, dream target.



As revealed two weeks ago, Darwin wants Napoli and he’s open to the move.



Understand he’s giving total priority to Napoli at this stage. 👀🇺🇾 pic.twitter.com/NnyvaYPRfN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

Сума переходу уругвайця до італійської команди може скласти понад 50 млн євро. За даними Transfermarkt форвард оцінюється у 45 млн.

У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.