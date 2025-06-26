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Ліверпуль і Наполі продовжують торгуватися за уругвайського нападника

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 18:31
Ліверпуль і Наполі продовжують торгуватися за уругвайського нападника
Дарвін Нуньєс
Getty Images

Наполі та Ліверпуль продовжують вести перемовини щодо потенційного трансферу форварда англійського клубу Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чемпіони Англії просять у переможців Серії А за Нуньєса 65 мільйонів євро. Наполі наразі працює над можливою структурою потенційної трансферної угоди, а також – оцінює її доцільність вцілому.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі може відмовитися від трансферу уругвайця на користь форварда Удінезе.

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