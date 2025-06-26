Ліверпуль і Наполі продовжують торгуватися за уругвайського нападника

Наполі та Ліверпуль продовжують вести перемовини щодо потенційного трансферу форварда англійського клубу Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чемпіони Англії просять у переможців Серії А за Нуньєса 65 мільйонів євро. Наполі наразі працює над можливою структурою потенційної трансферної угоди, а також – оцінює її доцільність вцілому.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі може відмовитися від трансферу уругвайця на користь форварда Удінезе.