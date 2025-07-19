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Наполі за крок від підписання голкіпера Торіно – інсайдер

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 17:59
Наполі за крок від підписання голкіпера Торіно – інсайдер
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Голкіпер Торіно Ваня Мілінкович-Савич близький до переходу в Наполі.

Про це пише Ніколо Скіра.

Повідомляється, що переговори між клубами майже завершені. Умови особистого контракту вже узгоджено: угода розрахована до 2029 року з можливістю продовження ще на рік і зарплатою 1,7 мільйона євро на сезон.

Окрім Торіно, серб також виступав за Стандарт, Асколі, СПАЛ, Лехію та інші клуби.

У минулому сезоні Мілінкович-Савич зіграв 37 матчів, у 10 з яких зберіг ворота недоторканими. Трансфермаркет оцінює його вартість у 16 мільйонів євро.

Раніше Наполі підписав форварда збірної Італії. 

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Ваня Мілінкович-Савич

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