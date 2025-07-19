Наполі за крок від підписання голкіпера Торіно – інсайдер

Голкіпер Торіно Ваня Мілінкович-Савич близький до переходу в Наполі.

Про це пише Ніколо Скіра.

Повідомляється, що переговори між клубами майже завершені. Умови особистого контракту вже узгоджено: угода розрахована до 2029 року з можливістю продовження ще на рік і зарплатою 1,7 мільйона євро на сезон.

Окрім Торіно, серб також виступав за Стандарт, Асколі, СПАЛ, Лехію та інші клуби.

У минулому сезоні Мілінкович-Савич зіграв 37 матчів, у 10 з яких зберіг ворота недоторканими. Трансфермаркет оцінює його вартість у 16 мільйонів євро.

Раніше Наполі підписав форварда збірної Італії.