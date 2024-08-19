Сікан: Я знав, що гол чистий

Нападник Шахтаря Данило Сікан заявив, що його гол у ворота Лівого берега в матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги був чистим.

Його слова передає Sportarena.com.

"Потрібно грати значно сильніше. У мене був момент на 42-й хвилині матчу, але там захисник суперника трохи зачепив м'яч і мені вже було незручно точно пробити. А ось другий тайм ми вже провели значно сильніше і здобули перемогу. Щодо офсайда. Я знав, що гол чистий", — сказав Сікан.

Нагадаємо, що у матчі з "лелеками" донецький клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Данила. Це вже другий забитий м'яч для українського форварда в новому сезоні УПЛ. У першому турі він відзначився у ворота Ворскли. Цікаво, що з перших хвилин українець зіграв лише в матчі проти Лівого берегу — на Ворсклу та Полісся в старті виходив Лассіна Траоре, який поки не забив жодного голу.