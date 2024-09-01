Чорноморець близький до підписання вихованця Кристала, який виступав у США

Чорноморець може підсилитися вінгером Іллею Шевцовим.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, вихованець херсонського Кристала вже перебуває в розташуванні одеського клубу. Попередньою командою Шевцова був Шарлотт Індпенденс. За півтора роки у складі "незалежних" Ілля взяв участь у 22 матчах, у яких відзначився 4 гольовими діями. З початку 2024 року гравець перебував у статусі вільного агенту.

Шевцов починав професійну кар’єру в рідному Кристалі, після чого два роки провів у системі Шахтаря. Після періоду в донецькому клубі повернувся в Кристал, також пограв у Десні та Інгульці. Раніше викликався в молодіжні збірні України різних вікових категорій та навіть відзначався голом у відборі на Євро U-21.