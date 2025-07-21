Валенсія зробила пропозицію Барселоні щодо нападника – джерело

Валенсія зробила пропозицію Барселоні щодо оренди нападника Пау Віктора.

Про це пише Diario Sport.

Повідомляється, що перспективи молодого форварда у складі чемпіонів Іспанії наразі невідомі. Аби отримати більше ігрової практики, Віктор може змінити клуб.

Зацікавленість у його послугах висловила Валенсія, яка готова орендувати гравця. Втім, Барселона готова розглянути лише повноцінний трансфер і вже навіть назвала суму за нападника – 10 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Пау Віктор провів за Барселону всього 379 хвилин у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 результативною передачею. Трансфермаркет оцінює його вартість у 4 мільйони євро.

Раніше Валенсія орендувала воротаря Атлетика та молодіжної збірної Іспанії.