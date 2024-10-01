На війні загинув ультрас Шахтаря Вітранюк

Вчора, 30 вересня, на війні з Росією загинув ультрас донецького Шахтаря, Роман "Турист" Вітранюк.

Про це "гірники" повідомили у своєму Instagram.

Вітранюк був бійцем взводу розвідки 44-ї ОМБр. Перед своєю загибеллю він виконував бойові завдання на Сході України.

"Вічна слава Героям!", – пресслужба Шахтаря.

Також колектив опублікував фото, на якому боєць стоїть разом із футболістами клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця, та української чемпіонки з важкої атлетики Ніни Пашкевич.