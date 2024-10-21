На війні загинув ексгравець ПФК Суми

Війна забрала життя колишнього українського футболіста ФК Суми Дмитра Богачова.

Про це повідомив його ексодноклубник Олександр Литвиненко в Instagram.

Військовий загинув у боях в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Богачов грав за ПФК Суми з 2010 по 2020 рік. На його рахунку 184 матчі, в яких він відзначився 35 голами. Також захищав кольори Вікторії (Миколаївка), Тростянця та клубу Орлета із четвертого дивізіону Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка та неодноразового чемпіона України з ММА.