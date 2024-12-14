Гравець академії Вест Гема помер у віці 15 років після боротьби з раком

Вихованець академії Вест Гема Оскар Фейрс пішов з життя у віці 15 років після боротьби з раком.

Про цю трагедію "молотобійці" повідомили на своєму сайті.

"Від імені всіх співробітників Вест Гема з глибоким сумом повідомляю про трагічну смерть воротаря нашої Академії U15 Оскара Фейрса, який відважно боровся з онкологічним захворюванням. Оскара обожнювали всі в Академії – він був не тільки чудовим воротарем, він був справжнім "молотобійцем" і фантастичною молодою людиною, якого буде дуже не вистачати всім, хто мав задоволення знати його. Думки та щирі співчуття всіх членів Клубу – з батьками Оскара, Наталі та Расселлом, і його братом Гаррі. Ми просимо поважати приватне життя сім'ї в цей надзвичайно важкий час. Спочивай з миром, хоробрий Оскар", – йдеться у заяві Марка Нобла, спортивного директора клубу.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.



Rest in peace, brave Oscar. — West Ham United (@WestHam) December 13, 2024

Заява Нобла підтвердила, що всі матчі академії лондонського колектива, заплановані на ці вихідні, були перенесені. Він також пообіцяв, що "ім'я Фейрса ніколи не буде забуте у Вест Гемі".

Останнє тренування першої команди розпочалося з хвилини мовчання.

Observing a minute's silence at training today in memory of Oscar Fairs. 🤍 pic.twitter.com/XdaYtVqDYv — West Ham United (@WestHam) December 13, 2024

Нагадаємо, що нещодавно форвард Вест Гема Майкл Антоніо потрапив у аварію, через яку він був вимушений лягти на операційний стіл.