Матч-відповідь з Рейнджерс розсудить старий знайомий Динамо

Італієць Марко Гуїда призначений головним арбітром на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому Рейнджерс буде приймати Динамо.

Про це стало відомо зі сторінки поєдинку на офіційному сайті УЄФА.

У ролі лайнсменів працюватимуть Філіппо Мелі та Стефано Алассіо, а четвертим арбітром призначений Ерманно Фелічіані. За ВАР відповідатимуть Алеандро Ді Паоло та Даніеле Патерна.

Зазначимо, що Гуїда та Мелі раніше вже працювали на матчі Динамо. 29 вересня 2021 року вони обслуговували поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії, в якому кияни розгромно поступилися з рахунком 5:0.

Нагадаємо, в першому матчі з Рейнджерс команда Олександра Шовковського була напрочуд близькою до перемоги, але пропустила прикрий гол на останніх секундах. Матч-відповідь запланований на наступний вівторок, 13 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.