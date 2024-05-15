Лідер Жирони може перейти в Ювентус

Лідер Жирони бразилець Савіо потрапив у сферу інтересів італійського Ювентуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що головним претендентом на позицію вінгера для керівництва "старої синьйори" є гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, а футболіст каталонського клубу розглядається як запасний варіант.

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У поточному сезоні Савіо зіграв 39 матчів за свою команду, забив 10 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

У минулому турі Жирона з Віктором Циганковим та Артемом Довбиком у складі поступилася Вільярреалу.