Дебютант Динамо: Готував себе до напруженого матчу

23-річний український голкіпер Валентин Моргун прокоментував свій дебют за першу команду Динамо Київ.

Спортсмена цитує пресслужба київського клубу.

"Звісно, відчувалася відповідальність, яка вилилися у кілька моїх незрозумілих рішень, а також у технічний брак. Але загалом я готував себе до такого напруженого матчу. Ми розуміли, що граємо у Кубку, і все вирішиться в одній грі. Ціна помилки була дуже високою", – заявив воротар.

Нагадаємо, Моргун вийшов у основі Динамо на матч чвертьфіналу Кубку України проти Руха і провів на полі всі 90 хвилин, зберігши свої ворота в недоторканості. Команда Олександра Шовковського здобула перемогу з рахунком 2:1.

Валентин Моргун – вихованець не тільки Динамо, а ще й харківського Металіста. Він виступав за обидві команди в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Моргуна визнавали найкращим голкіпером першості України U-16 у складі "біло-синіх" в сезоні-2016/17. На рахунку Валентина також виступи за юнацькі збірні України різних вікових груп.