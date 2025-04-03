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Дебютант Динамо: Готував себе до напруженого матчу

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 13:13
Дебютант Динамо: Готував себе до напруженого матчу
Валентин Моргун
ФК Динамо

23-річний український голкіпер Валентин Моргун прокоментував свій дебют за першу команду Динамо Київ.

Спортсмена цитує пресслужба київського клубу.

"Звісно, відчувалася відповідальність, яка вилилися у кілька моїх незрозумілих рішень, а також у технічний брак. Але загалом я готував себе до такого напруженого матчу. Ми розуміли, що граємо у Кубку, і все вирішиться в одній грі. Ціна помилки була дуже високою", – заявив воротар.

Нагадаємо, Моргун вийшов у основі Динамо на матч чвертьфіналу Кубку України проти Руха і провів на полі всі 90 хвилин, зберігши свої ворота в недоторканості. Команда Олександра Шовковського здобула перемогу з рахунком 2:1.

Валентин Моргун – вихованець не тільки Динамо, а ще й харківського Металіста. Він виступав за обидві команди в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Моргуна визнавали найкращим голкіпером першості України U-16 у складі "біло-синіх" в сезоні-2016/17. На рахунку Валентина також виступи за юнацькі збірні України різних вікових груп.

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