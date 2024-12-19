ПСЖ з дублем Дембеле дотиснув Монако в 16 турі Ліги 1
У середу, 18 грудня, відбувся матч 16 туру французької Ліги 1, в якому Монако вдома поступився ПСЖ.
Зустріч завершилась з рахунком 2:4.
Рахунок у першому таймі відкрив 19-річний нападник парижан Дезіре Дуе. На що господарі відповіли влучними ударами у другій половині гри Ельєсса Бен Сегіра з пенальті та Бреля Емболо.
Проте ПСЖ стараннями Усмана Дембеле, який оформив дубль та голу Гонсалу Рамоса зміг здобути перемогу.
Зазначимо, що голкіпер парижан не зміг дограти поєдинок після контакту з Вільфрідом Сінго, який шипами пройшовся по обличчю воротаря.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
16 тур, 18 грудня
Монако – ПСЖ 2:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 24 Дуе, 1:1 – 53 Бен Сегір (пен), 2:1 – 60 Емболо, 2:2 – 64 Дембеле, 2:3 – 83 Рамос, 2:4 – 90+7 Дембеле
ПСЖ після перемоги закріпив лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 40 очок. Монако йде третім з 30 балами.