ПСЖ з дублем Дембеле дотиснув Монако в 16 турі Ліги 1

У середу, 18 грудня, відбувся матч 16 туру французької Ліги 1, в якому Монако вдома поступився ПСЖ.

Зустріч завершилась з рахунком 2:4.

Рахунок у першому таймі відкрив 19-річний нападник парижан Дезіре Дуе. На що господарі відповіли влучними ударами у другій половині гри Ельєсса Бен Сегіра з пенальті та Бреля Емболо.

Проте ПСЖ стараннями Усмана Дембеле, який оформив дубль та голу Гонсалу Рамоса зміг здобути перемогу.

Зазначимо, що голкіпер парижан не зміг дограти поєдинок після контакту з Вільфрідом Сінго, який шипами пройшовся по обличчю воротаря.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

16 тур, 18 грудня

Монако – ПСЖ 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Дуе, 1:1 – 53 Бен Сегір (пен), 2:1 – 60 Емболо, 2:2 – 64 Дембеле, 2:3 – 83 Рамос, 2:4 – 90+7 Дембеле

ПСЖ після перемоги закріпив лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи в активі 40 очок. Монако йде третім з 30 балами.