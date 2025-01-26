Нігерійський нападник ЛНЗ відмовляється грати за клуб

Нігерійський форвард черкаського ЛНЗ Френсіс Момо відмовляється грати за клуб через війну в Україні.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нападник не прибув на навчально-тренувальний збір команди в Іспанію та відмовився виступати за черкаський клуб через війну в Україні.

Наразі гравець перебуває у Нігерії. Керівництво ЛНЗ намагається владнати ситуацію, але шанси на успіх мінімальні.

Момо перейшов в ЛНЗ у серпні 2024 року на правах вільного агента. До цього грав за швейцарський Грассхоперс. У першій частині УПЛ на його рахунку 2 голи у 14 матчах. Чинний контракт гравця закінчується влітку 2027 року.

Нагадаємо, ЛНЗ програв два матчі на зборах в Іспанії. У першому поєдинку черкасці програли ДВТК, а у другій зустрічі поступились чеському Пардубіце.