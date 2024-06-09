Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Молдови — збірна України: де дивитися товариський матч

Станіслав Лисак — 9 червня, 06:30
Збірна Молдови — збірна України: де дивитися товариський матч

Збірна України проведе товариський матч із Молдовою в межах підготовки до чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться у вівторок, 11 червня, на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Початок — о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

У першому контрольному поєдинку підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу збірна Молдови з футболу

Збірна України з футболу

Малиновський: Дуже щасливий, що в Житомирі є такий клуб, як Полісся
Малиновський — про поразку Польщі: Це хороший урок для нас напередодні Євро
Левченко: Буяльський — це взагалі комічна трагедія нашого футболу
Маріуш Левандовський: Вважаю, що нинішня збірна України не гірша за команду 2006 року
Федорчук: Циганков вищий класом за багатьох у збірній

Останні новини