Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах побив рекорд за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ.

Про це повідомляє Opta.

Сьогодні, 13 квітня, у матчі проти Вест Гема (2:1) в 32 турі чемпіонату Англії Салах віддав асист на Луїса Діаса, який відкрив рахунок.

Ця результативна передача стала для 32-річного єгиптянина вже 45-ю гольовою дією в поточному сезоні вищого англійського дивізіону. Це новий рекорд сезону АПЛ, що складається з 38 матчів.

Це досягнення належало Ерлінгу Голанду. Форвард Манчестер Сіті у своєму дебютному сезоні-2022/23 зробив 44 результативні дії.

Салах тепер може побити рекорд сезону АПЛ, що складався з 42-х матчів. Це досягнення поділяють Енді Коул (сезон-1993/94) та Алан Ширер (сезон-1994/95) – обидва гравці записали на свій рахунок по 47 результативних дій.

Mohamed Salah has broken the 38-game record for the most goal involvements in a Premier League season (45).



He's now two off the all-time competition record in a single season: 47 set by Andy Cole in 1993-94 & Alan Shearer in 1994-95 (both in 42-game seasons). pic.twitter.com/XdqZPQgBvM — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 13, 2025

У нинішньому сезоні Мохаммед Салах взяв участь у 45 матчах Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він відзначився 32 голами та 23 асистами.

Нагадаємо, що недавно Ліверпуль та Мохаммед Салах підписали новий контракт, а тому футболіст не залишить "Енфілд" цього літа в статусі вільного агента.