Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ
Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах побив рекорд за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ.
Про це повідомляє Opta.
Сьогодні, 13 квітня, у матчі проти Вест Гема (2:1) в 32 турі чемпіонату Англії Салах віддав асист на Луїса Діаса, який відкрив рахунок.
Ця результативна передача стала для 32-річного єгиптянина вже 45-ю гольовою дією в поточному сезоні вищого англійського дивізіону. Це новий рекорд сезону АПЛ, що складається з 38 матчів.
Це досягнення належало Ерлінгу Голанду. Форвард Манчестер Сіті у своєму дебютному сезоні-2022/23 зробив 44 результативні дії.
Салах тепер може побити рекорд сезону АПЛ, що складався з 42-х матчів. Це досягнення поділяють Енді Коул (сезон-1993/94) та Алан Ширер (сезон-1994/95) – обидва гравці записали на свій рахунок по 47 результативних дій.
У нинішньому сезоні Мохаммед Салах взяв участь у 45 матчах Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він відзначився 32 голами та 23 асистами.
Нагадаємо, що недавно Ліверпуль та Мохаммед Салах підписали новий контракт, а тому футболіст не залишить "Енфілд" цього літа в статусі вільного агента.