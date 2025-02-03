Маркевич: Ванат та Шапаренко виглядають не дуже

Український тренер Мирон Маркевич розчарований прогресом лідерів київського Динамо Миколи Шапаренка та Владислава Ваната.

Свої думки спеціаліст пояснив у коментарі Українському футболу.

" Щодо Ваната та Шапаренка, то виглядають вони не дуже... Чекав, що прогресуватимуть вони стрімкіше, що їх куплять хороші, сильні європейські клуби", – сказав Маркевич.

Також він висловив думку, що перспективних футболістів з УПЛ треба відпускати виключно в топ 5 чемпіонатів. Бо в умовній Бельгії або Туреччині вони не прогресуватимуть.

" Якщо є гарна пропозиція – треба однозначно відпускати гравців до Європи. Що їм тут робити? Вони "вольготно" в УПЛ почуваються. Але продавати потрібно тільки в хороші чемпіонати першої п’ятірки, бо не буде прогресувати той же Судаков у Бельгії чи Нідерландах. Ну а в Туреччині й поготів, бо там так само ходять більшість гравців по полю пішки, як і в нас в УПЛ ".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Вулвергемптон та Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.

За інформацією британських ЗМІ, президент киян хотів отримати за Бражка понад 40 мільйонів євро, в той час, як британці запропонували лише 20.