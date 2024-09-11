ЮКСА зіграє проти Кременя, Минай позмагається з Епіцентром у 6 турі Першої ліги
Сьогодні, 11 вересня, в шостому турі чемпіонату Першої ліги буде зіграно шість матчів.
Зокрема, Маріуполь зійдеться у поєдинку проти сумської Вікторії, ЮКСА зіграє проти Кременя, а Минай позмагається з Епіцентром.
Чемпіонат України — Перша ліга
6 тур, 11 вересня
12:00. Маріуполь — Вікторія
12:30. ЮКСА — Кремінь
13:00. Кудрівка — Полтава
14:30. Прикарпаття — Нива Т
15:15. Агробізнес — Поділля
16:00. Минай — Епіцентр
Нагадаємо, у попередньому турі Полтава здобула мінімальну перемогу над сумською Вікторією, Кудрівка здолала Кремінь у матчі з вилученням, а Прикарпаття втратило перемогу над Поділлям.
Наразі лідерами груп A і В є Полтава та Агробізнес, в їхньому активі 10 і 12 очок відповідно. Зазначимо, що напередодні закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.