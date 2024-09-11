ЮКСА зіграє проти Кременя, Минай позмагається з Епіцентром у 6 турі Першої ліги

Сьогодні, 11 вересня, в шостому турі чемпіонату Першої ліги буде зіграно шість матчів.

Зокрема, Маріуполь зійдеться у поєдинку проти сумської Вікторії, ЮКСА зіграє проти Кременя, а Минай позмагається з Епіцентром.

Чемпіонат України — Перша ліга

6 тур, 11 вересня

12:00. Маріуполь — Вікторія

12:30. ЮКСА — Кремінь

13:00. Кудрівка — Полтава

14:30. Прикарпаття — Нива Т

15:15. Агробізнес — Поділля

16:00. Минай — Епіцентр

Нагадаємо, у попередньому турі Полтава здобула мінімальну перемогу над сумською Вікторією, Кудрівка здолала Кремінь у матчі з вилученням, а Прикарпаття втратило перемогу над Поділлям.

Наразі лідерами груп A і В є Полтава та Агробізнес, в їхньому активі 10 і 12 очок відповідно. Зазначимо, що напередодні закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.