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Конкурент для ПСЖ: найбагатша людина світу може придбати французький клуб

Руслан Травкін — 17 жовтня, 19:33
Конкурент для ПСЖ: найбагатша людина світу може придбати французький клуб
x.com/ParisFC

Футбольний клуб Париж, який зараз грає у другому за силою дивізіоні Франції, підтвердив, що веде перемовини щодо переходу у власність мільярдера Бернара Арно.

Про це клуб заявив у пресрелізі.

Представники компанії Agache, яка належить Арно, вже розпочали перемовини з нинішніми керівниками Парижу. Консультантом у перемовинах виступили представники компанії Red Bull, оскільки вони вже мають великий досвід розвитку футбольних команд.

Загальні стати Бернара Арно оцінюють в 235 мільярдів доларів, що дозволяє йому на 40 мільярдів випереджати Ілона Маска.

Париж був заснований у 1969 році. У еліті клуб грав лише три сезони ще наприкінці 70-х років минулого століття.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Париж Чемпіонат Франції, Ліга 2 Бернар Арно

Париж

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