Мілевський дав пораду Ванату щодо вибору чемпіонату
Екснападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський вважає, що нападнику "біло-синіх" Владиславу Ванату підійшов би іспанський чемпіонат.
Цитує гравця Sport-express.
"Чи вірю, що Ванат зможе заграти в АПЛ? Я вірю в усе. Ванату я бажаю тільки удачі, він заслуговує лише теплих слів. Слава Богу, що він не забив більше за мене, а то довелося б їхати на базу Динамо і дарувати йому якийсь подарунок, як я й обіцяв.
АПЛ – це ОК, але я ніколи не любив чемпіонат Англії. Я б хотів побачити Ваната в клубах Прімери – Валенсії, Вільярреалі або Жироні. Було б цікаво подивитися на нього там. Але вирішувати не мені, а Владу, його агенту та Суркісу", – розповів Мілевський.
Нагадаємо, в сезоні 2024/25 Владислав провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 гол і віддав 9 результативних передач. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до червня 2027 року.
Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.