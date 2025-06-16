Мілевський дав пораду Ванату щодо вибору чемпіонату

Екснападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський вважає, що нападнику "біло-синіх" Владиславу Ванату підійшов би іспанський чемпіонат.

Цитує гравця Sport-express.

"Чи вірю, що Ванат зможе заграти в АПЛ? Я вірю в усе. Ванату я бажаю тільки удачі, він заслуговує лише теплих слів. Слава Богу, що він не забив більше за мене, а то довелося б їхати на базу Динамо і дарувати йому якийсь подарунок, як я й обіцяв.

АПЛ – це ОК, але я ніколи не любив чемпіонат Англії. Я б хотів побачити Ваната в клубах Прімери – Валенсії, Вільярреалі або Жироні. Було б цікаво подивитися на нього там. Але вирішувати не мені, а Владу, його агенту та Суркісу", – розповів Мілевський.