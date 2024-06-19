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Мілан розпочав переговори щодо трансферу Довбика

Олександр Булава — 19 червня, 09:30
Мілан розпочав переговори щодо трансферу Довбика

Мілан зацікавлений у трансфері нападника Жирони та збірної України Артема Довбика.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Минулого тижня відбулися контакти між керівництвом клубу та 26-річним українцем.

Наразі "россонері" вивчають різні варіанти для підсилення лінії атаки команди.

Раніше повідомлялося, що Артем став трансферною ціллю кількох іменитих клубів, зокрема Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, Добвик у своєму дебютному сезоні в Ла Лізі відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

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