Болонья підписала хавбека Мілана
ФК Болонья
Центральний півзахисник Мілана Томмахо Побега став гравцем Болоньї.
Про це повідомляє пресслужба чинних володарів Кубка Італії.
Мова йде про оренду на один рік із обов’язковим викупом за 8 мільйонів євро.
Минулий сезон Побега також провів у Болоньї на правах оренди. На його рахунку 30 матчів у всіх турнірах, у яких 26-річний італійський хавбек відзначився 4 голами та 3 асистами. Transfermarkt його вартість оцінює у 9 млн євро.
Побега – вихованець Мілана. "Россонері" здавали його в оренду в Тернану, Порденоне, Спецію та Торіно.
Нагадаємо, два тижні тому Болонья підписала зіркового форварда Чіро Іммобіле, який перейшов на правах вільного агента, розірвавши контракт із Бешикташем.