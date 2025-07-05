Мілан відправив талановитого форварда в оренду в Лечче

Форвард Мілана Франческо Камарда став гравцем Лечче.

Про це повідомляє пресслужба клубу з півдня Італії.

Мова йде про річну оренду. У Лечче буде опція викупу 17-річного таланта за 3 мільйони євро, у той час як Мілан збереже право контрвикупу за 4 мільйони.

Камарда є вихованцем академії Мілана та демонстрував вражаючу результативність у складі юнацьких команд "россонері".

У минулому сезоні Камарда взяв участь у 14 матчах за першу команду Мілана в усіх турнірах, сумарно провівши на полі 234 хвилини. Результативними діями не відзначався. На рахунку Камарди 6 голів у 10 матчах за юнацьку збірну Італії U-19.

Нагадаємо, наприкінці червня Лечче призначив на посаду головного тренера команди Еусебіо Ді Франческо.