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Мілан вдруге спробує підписати захисника Страсбурга

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 08:36
Гела Дуе
Гела Дуе
instagram.com/guela.doue

Мілан не полишає спроб підписати флангового захисника Страсбурга Гелу Дуе.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Французький клуб відхилив першу спробу "россонері", яка сягала 15 мільйонів євро, але це не зупинило італійський гранд. Мілан налаштований придбати івуарійця, з яким вже погоджено особистий контракт.

Дуе дуже швидко домовився з Міланом про угоду до 2030 року, а тому очікує на результат переговорів між клубами.

У сезоні-2024/25 22-річний футболіст зіграв 34 матчі, в яких забив один гол, віддав дві результативні передачі та записав у свій пасив 7 жовтих карток.

Портал Transfermarkt оцінює Дуе у 18 мільйонів євро.

Раніше Массіміліано Аллегрі підтвердив підписання Міланом володаря Золотого м'яча.

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