Мілан планує викупити захисника Манчестер Сіті

34-річний захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може стати повноцінним гравцем італійського Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Оборонець у січні перейшов у стан "россонері" на правах оренди та залишився задоволений своїми першими тижнями в Мілані. За інформацією джерела, Вокер висловив бажання продовжити співпрацю з італійським клубом.

За умовами угоди, Мілан має право викупу контракту гравця за 5 млн євро та збирається активувати дану опцію по завершення сезону.

Вокер встиг зіграти чотири матчі за Мілан. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше форвард Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікс став гравцем Мілана.