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Мілан планує викупити захисника Манчестер Сіті

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 12:45
Мілан планує викупити захисника Манчестер Сіті
Кайл Вокер
AC Milan

34-річний захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може стати повноцінним гравцем італійського Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Оборонець у січні перейшов у стан "россонері" на правах оренди та залишився задоволений своїми першими тижнями в Мілані. За інформацією джерела, Вокер висловив бажання продовжити співпрацю з італійським клубом.

За умовами угоди, Мілан має право викупу контракту гравця за 5 млн євро та збирається активувати дану опцію по завершення сезону.

Вокер встиг зіграти чотири матчі за Мілан. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше форвард Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікс став гравцем Мілана.

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