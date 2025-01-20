Мілан планує підсилитись зірковим захисником Манчестер Сіті

34-річний захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в італіській Серії А.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що на гравця претендує Мілан. Італійський гранд найближчим часом зробить пропозицію "містянам" щодо шестимісячної оренди гравця з можливістю викупу.

Також повідомляється, що італійський колектив цікавиться Маркусом Рашфордом.

У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вокер має пропозицію від клубу Саудівської Аравії.