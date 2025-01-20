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Мілан планує підсилитись зірковим захисником Манчестер Сіті

Микола Дендак — 20 січня 2025, 11:10
Мілан планує підсилитись зірковим захисником Манчестер Сіті
Кайл Вокер
Instagram Кайла Вокера

34-річний захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в італіській Серії А.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що на гравця претендує Мілан. Італійський гранд найближчим часом зробить пропозицію "містянам" щодо шестимісячної оренди гравця з можливістю викупу.

Також повідомляється, що італійський колектив цікавиться Маркусом Рашфордом.

У поточному сезоні Вокер зіграв за Ман Сіті 18 поєдинків, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вокер має пропозицію від клубу Саудівської Аравії.

Манчестер Сіті Мілан Маркус Рашфорд Кайл Вокер

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