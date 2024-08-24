Мілан наблизився до підписання таланта Аякса

Італійський Мілан підпише опорного півзахисника амстердамського Аякса Сільвано Воса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Італійський журналіст пише, що 19-річний футболіст бажає якнайшвидше перейти до складу "россонері".

Сільвано дебютував за Аякс у сезоні-2022/23. З того часу за першу команду хавбек відіграв 17 матчів. Портал Transfermarkr оцінює гравця в 2,5 млн евро.

Нагадаємо, найближчим часом Мілан покине півзахисник збірної Італії. Також італійський гранд готовий відпустити безкоштовно нападника до катарського клубу.