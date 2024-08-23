Болонья посилить склад хавбеком збірної Італії та польським талантом
Томмазо Побега
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Італійська Болонья завершує посилення складу. "Россоблу" підпишуть хавбека збірної Італії Томмазо Побега та польського таланта Яна Лабедзкі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х".
Побега буде орендований з правом викупу. Гравець погодився покинути Мілан. Клуби близькі до закриття угоди. 25-річний Томмазо провів 3 гри за збірну Італії.
Також Болонья купить 18-річного хавбека Яна Лабедзкі. Польський Лодзь отримає компенсацію, футболіст уже відправився до Італії. У клубі вважають, що Ян зможе стати новим Кацпером Урбанським.
Минулого сезону Болонья посіла 5 місце в чемпіонаті Італії і буде грати у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.