Болонья посилить склад хавбеком збірної Італії та польським талантом

Італійська Болонья завершує посилення складу. "Россоблу" підпишуть хавбека збірної Італії Томмазо Побега та польського таланта Яна Лабедзкі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х".

Побега буде орендований з правом викупу. Гравець погодився покинути Мілан. Клуби близькі до закриття угоди. 25-річний Томмазо провів 3 гри за збірну Італії.

Також Болонья купить 18-річного хавбека Яна Лабедзкі. Польський Лодзь отримає компенсацію, футболіст уже відправився до Італії. У клубі вважають, що Ян зможе стати новим Кацпером Урбанським.

🔴🔵 Bologna are closing in on deal to sign Tommaso Pobega from AC Milan.



Positive talks taking place as Pobega has accepted the possibility to join Bologna and clubs are close.



Loan with buy option clause. pic.twitter.com/6aCg5dMEJT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

🔴🔵🇵🇱 Bologna agree deal to sign 2006 born talent Jan Labedzki from LKS Lodz on permanent move.



Clubs agreed for a fee and player will travel soon to Italy.



Club expect him to be the ‘new’ Kacper Urbanski, same level of investment and prospect. pic.twitter.com/APoODL9miR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Минулого сезону Болонья посіла 5 місце в чемпіонаті Італії і буде грати у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.