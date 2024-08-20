Мілан безкоштовно відпустить нападника в катарський клуб
Мілан готовий відпустити бельгійського нападника Дівока Орігі в катарський клуб.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Неназвана команда запропонувала 29-річному форварду контракт до 2026 року з можливістю продовжити ще на один сезон.
Зазначається, що Орігі не входить до планів Мілана, а також "россонері" готові відпустити Дівока без виплати комісійних. Сам бельгієць відмовився від переходу в клуб з Туреччини минулого місяця.
Нагадаємо, що Дівок Орігі приєднався до Мілана влітку 2022 року з Ліверпуля. Минулий сезон він провів у оренді в Нотітінгем Форест, де за 20 ігор в АПЛ забив 1 гол та віддав 1 асист.