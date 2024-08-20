Мілан безкоштовно відпустить нападника в катарський клуб

Мілан готовий відпустити бельгійського нападника Дівока Орігі в катарський клуб.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Неназвана команда запропонувала 29-річному форварду контракт до 2026 року з можливістю продовжити ще на один сезон.

Зазначається, що Орігі не входить до планів Мілана, а також "россонері" готові відпустити Дівока без виплати комісійних. Сам бельгієць відмовився від переходу в клуб з Туреччини минулого місяця.

A Qatari Club have offered to Divock #Origi a contract until 2026 with the option for 2027. The belgian forward is not in #ACMilan’s Plans and #Milan have given the green light to his sale without #transfers fee. Origi had turned down a bid from a Turkish Club last month.… — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2024

Нагадаємо, що Дівок Орігі приєднався до Мілана влітку 2022 року з Ліверпуля. Минулий сезон він провів у оренді в Нотітінгем Форест, де за 20 ігор в АПЛ забив 1 гол та віддав 1 асист.