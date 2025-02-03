Мілан оголосив про перехід нападника Феєнорда

Італійський Мілан завершився трансфер форварда Феєнорда Сантьяго Хіменеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний мексиканець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала 35 млн євро. Гравець буде заробляти в італійському клубі близько 3 млн євро на рік.

У цьому сезоні Сантьяго Хіменес зіграв у 19 матчах в усіх турнірах, та записав на свій рахунок 16 голів та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що саме Хіменес став автором переможного дубля у ворота Баварії, коли Феєнорд здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0 у межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Напередодні Болонья підписала капітана Мілана Давіде Калабрію.