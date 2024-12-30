Мілан найближчим часом звільнить Фонсеку

Колишнього головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеку найближчим часом буде звільнено з Мілана.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Керівництво "россонері" вкрай незадоволене результатами команди та не має наміру чекати завершення сезону.

Новим наставником Мілана стане колишній тренер Порту Сержіу Консейсау. 50-річний фахівець влітку залишив "драконів" і з того часу залишався без роботи.

Після 17 турів Мілан знаходиться на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок.

Зазначимо, що у своєму останньому матчі "россонері" не змогли переграти Рому.

Окрім того, у матчі з командою Фонсеки красивим асистом відзначився Артем Довбик.