Мілан може підписати конкурента Довбика у Ромі

Форвард італійської Роми Теммі Абрагам може перейти в Мілан.

Про це повідомляє Calciomercato.

Незабаром міланський клуб може розпочати перемовини з римлянами щодо трансферу 26-річного англійця. "Россонері" розглядають оренду гравця з правом викупу, оскільки в клубі хочуть оцінити фізичний стан гравця після травми хрестоподібної зв'язки, через яку Абрагам пропустив минулий сезон.

Абрагам виступає за Рому з 2021 року, коли перейшов з Челсі за 40 млн євро. У попередньому сезоні він провів за Рому 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика, який грає саме на позиції Теммі. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.

Раніше Мілан оголосив про підписання Альваро Морати з Атлетико Мадрид.