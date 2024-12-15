Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан працює над новим контрактом для лідера атаки команди

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 23:23
Мілан працює над новим контрактом для лідера атаки команди
Крістіан Пулішич
Instagram Крістіана Пулішича

Мілан має намір найближчим часом продовжити контракт з Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомляє Goal.

Чинний контракт 26-річного американця з "россонері" розрахований до літа 2027 року. При цьому в угоді прописана опція продовження ще на рік.

У цьому сезоні Пулішич є лідером команди по голам (8) та результативним передачам (6). Він був другим у цих показниках за підсумком минулої кампанії.

Читайте також :
Фото Коли лазарет став домом: 13 "найкришталевіших" футболістів останніх 15 років

За вплив на гру команди "дияволи" хочуть нагородити футболіста новим контрактом до літа 2028 року з опцію продовження на рік.

Клуб також планує зробити його одним з найбільш високооплачуваних гравців, давши йому зарплату на рівні 4-5 мільйонів євро.

Нагадаэмо, що зараз Крістіан Пулішіч знаходиться у лазареті через проблему із м'язами гомілки.

Мілан Пулішич Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан

Баварія влітку спробує підписати голкіпера Мілана
Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А
Шевченко увійшов до Зали слави Мілана
Тоналі хоче покинути Ньюкасл і повернутися в Італію
Мілан буде змушений продати свого капітана, якщо він не погодиться продовжити контракт

Останні новини