Мілан працює над новим контрактом для лідера атаки команди

Мілан має намір найближчим часом продовжити контракт з Крістіаном Пулішичем.

Про це повідомляє Goal.

Чинний контракт 26-річного американця з "россонері" розрахований до літа 2027 року. При цьому в угоді прописана опція продовження ще на рік.

У цьому сезоні Пулішич є лідером команди по голам (8) та результативним передачам (6). Він був другим у цих показниках за підсумком минулої кампанії.

За вплив на гру команди "дияволи" хочуть нагородити футболіста новим контрактом до літа 2028 року з опцію продовження на рік.

Клуб також планує зробити його одним з найбільш високооплачуваних гравців, давши йому зарплату на рівні 4-5 мільйонів євро.

Нагадаэмо, що зараз Крістіан Пулішіч знаходиться у лазареті через проблему із м'язами гомілки.