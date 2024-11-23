Миколенко та Забарний вийдуть у старті своїх клубів на матчі 12 туру АПЛ, Зінченко та Ярмолюк – у запасі
Одразу два українські футболісти з'являться з перших хвилин у майбутніх матчах 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, які відбудуться сьогодні, 23 листопада.
Зокрема, з перших хвилин свої зустрічі розпочнуть захисник Евертона Віталій Миколенко, клуб якого зіграє проти Брентфорда (його земляк Єгор Ярмолюк опинився в запасі) та Ілля Забарний, Борнмут якого протистоятиме Брайтону.
Водночас хавбек Арсенала Олександр Зінченко опинився на лаві запасних на матч проти Ноттінгема.
Сьогодні, 23 листопада, відбудеться 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги. Центральним поєдинком туру буде матч між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.