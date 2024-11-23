Челсі Мудрика зіграє з Лестером, Манчестер Сіті прийме Тоттенгем у 12 турі АПЛ
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Сьогодні, 23 листопада, відбудеться 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Лестера, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко прийматиме Ноттінгем.
Також Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Брентфордом, а Борнмут з Іллею Забарним зіграє проти Брайтона.
Центральним поєдинком туру буде матч між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.
Чемпіонат Англії – АПЛ
12 тур, 23 листопада
14:30. Лестер – Челсі
17:00. Арсенал – Ноттінгем
17:00. Астон Вілла – Крістал Пелес
17:00. Борнмут – Брайтон
17:00. Евертон – Брентфорд
17:00. Фулгем – Вулвергемптон
19:30. Манчестер Сіті – Тоттенгем
Напередодні Манчестер Сіті продовжив контракт с головним тренером команди Жузепом Гвардіолою.