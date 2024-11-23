Челсі Мудрика зіграє з Лестером, Манчестер Сіті прийме Тоттенгем у 12 турі АПЛ

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Лестера, Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко прийматиме Ноттінгем.

Також Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Брентфордом, а Борнмут з Іллею Забарним зіграє проти Брайтона.

Центральним поєдинком туру буде матч між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії – АПЛ

12 тур, 23 листопада

14:30. Лестер – Челсі

17:00. Арсенал – Ноттінгем

17:00. Астон Вілла – Крістал Пелес

17:00. Борнмут – Брайтон

17:00. Евертон – Брентфорд

17:00. Фулгем – Вулвергемптон

19:30. Манчестер Сіті – Тоттенгем

Напередодні Манчестер Сіті продовжив контракт с головним тренером команди Жузепом Гвардіолою.