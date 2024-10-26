Миколенко став одним з найгірших гравців Евертона в матчі проти Фулгема

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав одну з найгірших оцінок у своїй команді в матчі 9 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його гру оцінили в 6,7. На рахунку українця 4 виграних дуелей з 6, 23 точні передачі з 30 (77%) та 2 ключові паси. Нижчий бал серед гравців старту "ірисок" отримали лише Іліман Ндіайе (6,6) та Джек Гаррісон (6,0).

Нагадаємо, Миколенко вдруге поспіль вийшов у основі Евертона в матчі чемпіонату Англії, минулого тижня він провів на полі всі 90 хвилин у поєдинку проти Іпсвіча (перемога 2:0).

Раніше через пошкодження захисник пропустив матч 7-го туру АПЛ з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Миколенка один асист у семи матчах за "Ірисок" в усіх турнірах.