Миколенко повертається: визначився стартовий склад Евертона на матч з Іпсвічем

Лівий захисник Евертона та збірної України з футболу Віталій Миколенко потрапив до стартового складу "ірисок" на матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Іпсівча.

Про це повідомляє пресслужба ліверпульського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, через пошкодження Віталій Міколенко пропустив матч 7-го туру з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25. У поточному сезоні захисник провів шість поєдинків за "ірисок" у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Зазначимо, що напередодні старту восьмого туру Евертон розташувався на 16-й позиції в турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок, Іпсівч Таун відстає всього на одну позицію та один заліковий бал.