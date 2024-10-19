Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко повертається: визначився стартовий склад Евертона на матч з Іпсвічем

Станіслав Лисак — 19 жовтня, 15:55
Миколенко повертається: визначився стартовий склад Евертона на матч з Іпсвічем
Getty Images

Лівий захисник Евертона та збірної України з футболу Віталій Миколенко потрапив до стартового складу "ірисок" на матч 8 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Іпсівча.

Про це повідомляє пресслужба ліверпульського клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, через пошкодження Віталій Міколенко пропустив матч 7-го туру з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25. У поточному сезоні захисник провів шість поєдинків за "ірисок" у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Зазначимо, що напередодні старту восьмого туру Евертон розташувався на 16-й позиції в турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок, Іпсівч Таун відстає всього на одну позицію та один заліковий бал.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Іпсвіч Таун

Віталій Миколенко

Головний тренер Евертона позитивно оцінив стан Миколенка
Лікар розповів про приблизний термін повернення Миколенка
ШІ спрогнозував підсумкову таблицю АПЛ: які місця посядуть команди українців
Майже цілий склад: кого втратила збірна України перед матчами Ліги націй
Наставник Евертона назвав приблизні терміни повернення Миколенка

Останні новини