Миколенко розповів британському ЗМІ про війну в Україні

Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів, як його батьки переживають війну в Україні.

Слова футболіста передає британський Mirror.

"Я запитую у батьків: "Ми в порядку?". Іноді отримую погані новини, що вони не могли спати, а іноді все нормально. Мені важко бути тут, але їм ще важче, тому що вони там. Вони не знають, що може статися цієї або наступної ночі, коли вночі скидають ракети і бомби. Ніколи не знаєш. Сподіваюся, одного дня це припиниться", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту повідомило, що війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів.

Також стало відомо, що на війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.