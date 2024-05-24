Миколенко розповів, коли повернеться в загальну групу

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко зможе відновити тренування в загальній групі на початку червня.

Про те, як проходить відновлення, Віталій розповів у інтерв’ю ВЗБІРНА.

"Самопочуття хороше, але дуже втомлюєшся, тому що така, специфічна робота. Коли тренуєшся в загальній групі, то ти завжди на полі, з м’ячем, а тут — постійно в залі. Трішки інша робота, останнім часом дуже сильно втомлююся.

Спершу планувалося, що я мав би бути в лангеті ще два дні, але я зняв раніше, після другої ін’єкції. Мені вже краще ходити так і розроблювати гомілкостоп.

Сьогодні в мене вже було тестування — як поводиться литковий м’яз. Щодня велосипед, і сьогодні я ще бігав на велодоріжці, яка надувається і допомагає тобі бігти. Можна сказати, що не в повну силу біжиш.

Якщо я правильно пам’ятаю, то за планом у мене 30 травня робота з м’ячем і 4 червня — вихід у загальну групу. Але подивимося — можливо, трішки пізніше або раніше. Я сподіваюся, що раніше, тому що прогрес є і нога поводиться добре", — сказав Миколенко.