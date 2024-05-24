Два гравці Динамо можуть невдовзі покинути команду

Гравці київського Динамо Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський можуть покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Зазначається, що керівництво столичного клубу не перешкоджатиме можливим трансферам футболістів.

У поточному сезоні Шепелєв провів 22 матчі за киян і забив 2 м'ячі. Його контракт чинний до 31 грудня 2015 року.

А ось Андрієвський за 24 матчі в цьому сезоні відзначився лише раз, проте віддав 3 гольові передачі. Його договір завершиться трохи раніше — 30 вересня 2025-го.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги "біло-сині" зіграють проти Руха. Столична команда вже остаточно завершить сезон на 2-му місці.

Раніше стало відомо, що Антон Царенко може залишити клуб влітку.