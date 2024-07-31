Павлов: Вважаю, що Лівий Берег мав потрапити в УПЛ

Почесний президент Лівого Берега Микола Павлов заявив, що київляни мали бути в Українській Прем'р Лізі і вони туди потрапили.

Його слова передає Sport.ua.

"Радий, що УАФ ухвалили рішення, яке влаштувало всі чотири сторони. Спортивний принцип було враховано, хоча і вважаю, що Лівий Берег і мав потрапити в УПЛ. Тому ми потрапили туди ще раз, тепер через турнір. Єдине, що ніхто з тренерів не наголосив на тому, що цей турнір може потенційно зірвати тренувальний процес, гравці будуть втомлені й треба буде переносити ігри. Вважаю, що хоча б перший матч з ЛНЗ треба було перенести. Рішення про участь в турнірі було ухвалене разом, тому нам всім разом і треба за нього відповідати", — сказав Павлов.

Зазначимо, що Лівий Берег вийшов в Українську Прем'єр Лігу після перемоги над Минаєм у фіналі "Турніру Чотирьох", який провели між Минаєм, Металістом 1925, Лівим Берегом та Епіцентром після зняття Дніпра-1.