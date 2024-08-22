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Мудрик вийде у старті Челсі на матч кваліфікації ЛК проти Серветта

Микола Дендак — 22 серпня, 20:55
Мудрик вийде у старті Челсі на матч кваліфікації ЛК проти Серветта
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на перший матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що це перша поява українця на полі в офіційному матчі під керівництвом Енцо Марески. Наставник очолив команду цього літа, після звільнення аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, раніше Рахім Стерлінг обурився тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті (0:2).

Серветт Челсі Михайло Мудрик Ліга конференцій сезону-2024/25

Михайло Мудрик

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