Мудрик вийде у старті Челсі на матч кваліфікації ЛК проти Серветта

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на перший матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що це перша поява українця на полі в офіційному матчі під керівництвом Енцо Марески. Наставник очолив команду цього літа, після звільнення аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, раніше Рахім Стерлінг обурився тим, що не потрапив у заявку на матч проти Манчестер Сіті (0:2).