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Мудрик вийде у старті Челсі на спаринг проти Манчестер Сіті

Микола Дендак — 3 серпня, 23:47
Мудрик вийде у старті Челсі на спаринг проти Манчестер Сіті

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на товариський матч проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок відбудеться в ніч на 4 серпня. Стартовий свисток пролунає о 00:30 за київським часом.

Раніше українець вже встиг відзначитися голом та асистом у контрольному матчі проти Лідса.

Нагадаємо, на початку літнього міжсезоння Челсі отримав нового головного тренера Енцо Мареску замість Маурісіо Почеттіно.

Манчестер Сіті Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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