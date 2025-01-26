Михайличенко спрогнозував переможця чемпіонату України
Колишній гравець і тренер київського Динамо Олексій Михайличенко вважає, що саме столичний клуб повинний виграти Прем'єр-лігу в поточному сезоні.
Про це тренер розповів в інтерв'ю каналу "Динамівець".
"Я спостерігаю за всім чемпіонатом. Дуже приємно, що Динамо повернулося на першу позицію. У мене є впевненість, що вони стануть чемпіонами України цього року.
Але й Олександрія показує дуже змістовну гру, і Полісся, і Карпати, і Шахтар. Дуже цікаво зараз спостерігати за українським футболом. Мабуть, багато хто скаже, що не так багато гучних імен, але для мене важливо, що ми зберегли український футбол", – сказав Михайличенко.
Наразі Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України з 43 балами в активі, другу позицію займає Олександрія з 38 пунктами, третій йде донецький Шахтар з 33 очками.
Раніше повідомлялося, що Трабзонспор, який нещодавно придбав нападника Данила Сікана з Шахтаря, також хоче підписати захисника Динамо Дениса Попова.