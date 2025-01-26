Михайличенко спрогнозував переможця чемпіонату України

Колишній гравець і тренер київського Динамо Олексій Михайличенко вважає, що саме столичний клуб повинний виграти Прем'єр-лігу в поточному сезоні.

Про це тренер розповів в інтерв'ю каналу "Динамівець".

"Я спостерігаю за всім чемпіонатом. Дуже приємно, що Динамо повернулося на першу позицію. У мене є впевненість, що вони стануть чемпіонами України цього року.

Але й Олександрія показує дуже змістовну гру, і Полісся, і Карпати, і Шахтар. Дуже цікаво зараз спостерігати за українським футболом. Мабуть, багато хто скаже, що не так багато гучних імен, але для мене важливо, що ми зберегли український футбол", – сказав Михайличенко.