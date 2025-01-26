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Михайличенко спрогнозував переможця чемпіонату України

Олександр Булава — 26 січня 2025, 23:20
Олексій Михайличенко назвав переможця УПЛ
Олексій Михайличенко
УАФ

Колишній гравець і тренер київського Динамо Олексій Михайличенко вважає, що саме столичний клуб повинний виграти Прем'єр-лігу в поточному сезоні.

Про це тренер розповів в інтерв'ю каналу "Динамівець".

"Я спостерігаю за всім чемпіонатом. Дуже приємно, що Динамо повернулося на першу позицію. У мене є впевненість, що вони стануть чемпіонами України цього року.

Але й Олександрія показує дуже змістовну гру, і Полісся, і Карпати, і Шахтар. Дуже цікаво зараз спостерігати за українським футболом. Мабуть, багато хто скаже, що не так багато гучних імен, але для мене важливо, що ми зберегли український футбол", – сказав Михайличенко.

Наразі Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України з 43 балами в активі, другу позицію займає Олександрія з 38 пунктами, третій йде донецький Шахтар з 33 очками.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор, який нещодавно придбав нападника Данила Сікана з Шахтаря, також хоче підписати захисника Динамо Дениса Попова.

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