Михайленко: Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко заявив, що мета його команди на юнацькому чемпіонаті Європи залишається незмінною.

Його слова цитує офіційний сайт Української асоціації футболу.

" Наша мета на цьому Євро незмінна. Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди й завжди готовими грати тільки на перемогу. Але в першу чергу нам потрібно якісно відновитися й відновити тих гравців, які травмовані, а це Синчук і Огарков. А далі — готуватися до матчу з Італією", — сказав Михайленко.

У перших двох турах юнацька збірна України розписала нульові нічиї з Північною Ірландією та Норвегією. В разі перемоги над Італією підопічні Михайленка гарантують собі вихід у плей-оф. Будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Північна Ірландія — Норвегія.