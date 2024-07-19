Михайленко: Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко заявив, що мета його команди на юнацькому чемпіонаті Європи залишається незмінною.
Його слова цитує офіційний сайт Української асоціації футболу.
"Наша мета на цьому Євро незмінна. Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди й завжди готовими грати тільки на перемогу. Але в першу чергу нам потрібно якісно відновитися й відновити тих гравців, які травмовані, а це Синчук і Огарков. А далі — готуватися до матчу з Італією", — сказав Михайленко.
У перших двох турах юнацька збірна України розписала нульові нічиї з Північною Ірландією та Норвегією. В разі перемоги над Італією підопічні Михайленка гарантують собі вихід у плей-оф. Будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Північна Ірландія — Норвегія.