Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Михайленко: Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди

Игорь Чернявский — 19 липня, 12:55
Михайленко: Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко заявив, що мета його команди на юнацькому чемпіонаті Європи залишається незмінною.

Його слова цитує офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Наша мета на цьому Євро незмінна. Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди й завжди готовими грати тільки на перемогу. Але в першу чергу нам потрібно якісно відновитися й відновити тих гравців, які травмовані, а це Синчук і Огарков. А далі — готуватися до матчу з Італією", — сказав Михайленко.

У перших двох турах юнацька збірна України розписала нульові нічиї з Північною Ірландією та Норвегією. В разі перемоги над Італією підопічні Михайленка гарантують собі вихід у плей-оф. Будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Північна Ірландія — Норвегія.

збірна України U-19 Дмитро Михайленко Євро-2024 U-19

Дмитро Михайленко

Михайленко: Ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти
Михайленко: Синчук травмувався, буде важко відновитися до гри з Норвегією
Михайленко прокоментував нічию з Північною Ірландією на Євро-2024 U-19
Михайленко: Це найсильніший склад свого віку
Збірна України U-19 розписала суху нічию з Діназом в контрольному матчі

Останні новини