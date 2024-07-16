Михайленко прокоментував нічию з Північною Ірландією на Євро-2024 U-19

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко висловився про нічию з Північною Ірландією (0:0) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

"Ми заслуговували на більше, ніж одне очко. На жаль, нам не все вдалося в чужому штрафному майданчику. Іноді ми поспішали, іноді можна було краще приймати рішення, а іноді суперника рятував голкіпер чи ми не влучали в рамку воріт. Що стосується гри, то ми повністю її контролювали, створювали моменти, домінували, але, на жаль, не забили й маємо такий результат. Ми намагалися вирвати перемогу, навіть ціною травм, пошкоджень, тиснули до кінця. Ми зробили заміни, освіжили гру, стали більш реактивними попереду в другому таймі", — сказав наставник.

В іншому поєдинку групи A італійці перемогли норвежців (2:1), завдяки чому очолюють турнірну таблицю після стартового туру. У другому турі "синьо-жовті" зіграють проти Норвегії. Поєдинок відбудеться 18 липня й розпочнеться о 17:30 за київським часом.

У півфінал юнацького Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.